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18:50, 30 марта 2023Среда обитания

Названы главные покупатели жилья в Дубае среди россиян

Emirates.Estate: главными покупателями жилья в Дубае стали москвичи

Фото: Kent Tupas / Unsplash

За период с февраля по март 2023 года главными покупателями недвижимости в Дубае среди жителей городов-миллионников России названы москвичи. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Emirates.Estate.

По данным специалистов, на жителей столицы пришлось 68,91 процента от всех обращений клиентов из крупных городов России, а также 32,45 процента общего числа запросов по всей стране. Они добавили, что в названный период интерес москвичей к приобретению жилья в Дубае вырос на 40,72 процента по сравнению с октябрем-ноябрем 2022 года. Кроме того, значительный рост спроса наблюдался со стороны клиентов из Омска и Красноярска — плюс 61,4 процента и 54,79 процента соответственно.

Эксперты отметили, что интерес к покупке недвижимости в популярном курортном городе среди россиян, проживающих в 16 городах-миллионниках, с февраля по март текущего года относительно периода с сентябрь по октябрь прошлого года увеличился на 22,52 процента.

В марте эксперты Dubai-Realty.com пришли к выводу, что москвичи расхотели покупать жилье в Дубае. Согласно их данным, по итогам февраля 2023 года спрос на дубайскую недвижимость у жителей Москвы и Московской области сократился на 14,94 процента в месячном выражении.

Полина Кислицына
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