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19:03, 30 марта 2023Россия

Российский подросток захлебнулся на заливном лугу во время паводка

В Брянской области подросток захлебнулся на заливном лугу во время паводка
Место происшествия

Место происшествия. Фото: СК РФ

В Брянской области 14-летний подросток захлебнулся на заливном лугу во время паводка. Тело разыскиваемого мальчика без признаков жизни нашли вечером 30 марта, сообщает «Брянский ворчун».

Тело ребенка обнаружили в нескольких сотнях метров от моста через реку Болва, скрытого из-за поднявшегося уровня воды, указано в публикации.

О месте нахождения мальчика ничего не было известно с 28 марта. Днем 30 марта к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковые мероприятие организовал также региональный главк СК России.

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Алан Босиков
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