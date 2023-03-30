Российский подросток захлебнулся на заливном лугу во время паводка

В Брянской области подросток захлебнулся на заливном лугу во время паводка

В Брянской области 14-летний подросток захлебнулся на заливном лугу во время паводка. Тело разыскиваемого мальчика без признаков жизни нашли вечером 30 марта, сообщает «Брянский ворчун».

Тело ребенка обнаружили в нескольких сотнях метров от моста через реку Болва, скрытого из-за поднявшегося уровня воды, указано в публикации.

О месте нахождения мальчика ничего не было известно с 28 марта. Днем 30 марта к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковые мероприятие организовал также региональный главк СК России.