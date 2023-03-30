Замглавы следственного управления МВД российского города остался без диплома

«Ъ»: суд признал недействительным диплом замглавы следственного управления УМВД Краснодара

Краснодарский краевой суд признал недействительным диплом о высшем юридическом образовании заместителя начальника следственного управления УМВД Краснодара — начальника следственной части Германа Ялового. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Кроме диплома незаконными признаны приказы о зачислении полицейского в Краснодарский юридический институт МВД, допуске к государственным экзаменам, присвоении квалификации «юрист» и выдаче диплома с отличием. Суд обязал Ялового передать диплом вузу для уничтожения.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против полковника Ялового по статье 327 УК РФ («Приобретение заведомо поддельного официального документа»). По данным следствия, в 2000 году он поступил в Ставропольский университет имени Чурсина, но вскоре был отчислен за прогулы. Он приобрел поддельную академическую справку о своем обучении с 1998 по 2000 год по специальности «Юриспруденция» и предоставил документ в Краснодарский юридический институт МВД России. Его зачислили на шестой курс, и в том же году он получил диплом о высшем юридическом образовании.

