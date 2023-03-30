Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:14, 30 марта 2023Силовые структуры

Замглавы следственного управления МВД российского города остался без диплома

«Ъ»: суд признал недействительным диплом замглавы следственного управления УМВД Краснодара

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд признал недействительным диплом о высшем юридическом образовании заместителя начальника следственного управления УМВД Краснодара — начальника следственной части Германа Ялового. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Кроме диплома незаконными признаны приказы о зачислении полицейского в Краснодарский юридический институт МВД, допуске к государственным экзаменам, присвоении квалификации «юрист» и выдаче диплома с отличием. Суд обязал Ялового передать диплом вузу для уничтожения.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против полковника Ялового по статье 327 УК РФ («Приобретение заведомо поддельного официального документа»). По данным следствия, в 2000 году он поступил в Ставропольский университет имени Чурсина, но вскоре был отчислен за прогулы. Он приобрел поддельную академическую справку о своем обучении с 1998 по 2000 год по специальности «Юриспруденция» и предоставил документ в Краснодарский юридический институт МВД России. Его зачислили на шестой курс, и в том же году он получил диплом о высшем юридическом образовании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
65-летняя актриса призвала наслаждаться старостью
Посольство США запросило официального уведомления об аресте Гершковича
Американский ветеран спрогнозировал побег Зеленского в Израиль
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли участок трассы М-4 «Дон»
Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном
Женщина попыталась похитить ставшего знаменитостью толстого кота
Замглавы следственного управления МВД российского города остался без диплома
Россиянину дали шесть лет за гибель девяти человек от суррогатного алкоголя
Звезда «Дома-2» пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.