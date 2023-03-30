Кабанчика с заснеженной мордой заметили на высоте 2900 метров

Сайлюгемский нацпарк показал видео с кабаном на высоте 2900 метров над уровнем моря

На Южно-Чуйском хребте Алтайской горной системы заметили кабана с заснеженной мордой. Видео опубликовал Сайлюгемский национальный парк.

«Встреча с кабаном на высоте 2900 метров произошла впервые. Совершенно нетипичное место обитания для дикой свиньи, чаще он встречается на границе леса, а это максимум 1800 метров над уровнем моря», — рассказали в парке.

По мнению специалистов, заблудший кабанчик следовал в поисках пропитания — сухих веток, найденных под снегом корней растение и животной пищи.