Кабанчика с заснеженной мордой заметили на высоте 2900 метров
Сайлюгемский нацпарк показал видео с кабаном на высоте 2900 метров над уровнем моря
На Южно-Чуйском хребте Алтайской горной системы заметили кабана с заснеженной мордой. Видео опубликовал Сайлюгемский национальный парк.
«Встреча с кабаном на высоте 2900 метров произошла впервые. Совершенно нетипичное место обитания для дикой свиньи, чаще он встречается на границе леса, а это максимум 1800 метров над уровнем моря», — рассказали в парке.
По мнению специалистов, заблудший кабанчик следовал в поисках пропитания — сухих веток, найденных под снегом корней растение и животной пищи.