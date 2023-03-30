В Госдуме предложили к «чертовой матери» закрыть российский корпункт WSJ

Депутат Госдумы Матвейчев предложил к «чертовой матери» закрыть российский корпункт WSJ

В Госдуме (ГД) предложили к «чертовой матери» закрыть российский корпункт The Wall Street Journal (WSJ). С таким заявлением в комментарии радиостанции «Говорит Москва» выступил депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев.

По словам Матвейчева, занимающего должность зампреда комитета ГД по информационной политике, издание не сделало России ничего хорошего.