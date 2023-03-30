РБК: МТС заменит яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами

Новый логотип МТС вместо яйца будет состоять из квадрата красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Об этом пишет РБК.

Президент компании Вячеслав Николаев рассказал изданию, что 30 марта будет объявлено о полномасштабном ребрендинге компании. Слоган компании — «Быть лучше каждый день» — остался прежним.

О планах МТС отказаться от фирменного яйца в логотипе сообщалось ранее 30 марта. При этом отмечалось, что речь идет не просто о ребрендинге — оператор связи планирует продолжать смену собственного позиционирования на рынке в пользу экосистемы.

МТС поместил яйцо на свой логотип в 2006 году, и с тех пор его дизайн подвергался лишь «косметическим» изменениям.