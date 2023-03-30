Стало известно о планах МТС отказаться от яйца в логотипе

«Ведомости»: МТС задумал отказаться от яйца в логотипе

МТС уберет из своего логотипа фирменное яйцо. Об этом пишут «Ведомости».

Сотрудник компании и еще четыре источника в компаниях-партнерах и конкурентах МТС рассказали, что о грядущем изменении может быть объявлено уже 30 марта. При этом отмечается, что речь идет не просто о ребрендинге — оператор связи планирует продолжать смену собственного позиционирования на рынке в пользу экосистемы.

МТС поместил яйцо на свой логотип в 2006 году, и с тех пор его дизайн подвергался лишь «косметическим» изменениям.

Ранее в марте стало известно, что рост пользователей собственной экосистемной подписки МТС Premium по итогам четвертого квартала 2022 года составил 71 процент. Количество пользователей программы лояльности МТС Cashbаck увеличилось в 2,3 раза по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Экосистемная выручка МТС по итогам 2022 года выросла на 67 процентов и превысила 100 миллиардов рублей

22 марта компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», зарегистрировала сокращенную версию логотипа — строчная буква «б» с точкой («б.»). Новый логотип впервые появился в прошлом году в качестве иконки в тестовом варианте мобильного приложения «Билайн» и на мерче.