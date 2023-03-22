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21:52, 22 марта 2023Экономика

«Билайн» зарегистрировал новый логотип

«Билайн» зарегистрировал сокращенную версию логотипа «б.»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», зарегистрировала сокращенную версию логотипа – строчная буква «б» с точкой («б.»), передает РБК.

Отмечается, что заявка на регистрацию в Роспатенте была подана 20 июня 2022 года, регистрация завершилась 13 марта 2023 года.

Новый логотип появился в прошлом году в качестве иконки в тестовом варианте мобильного приложения «Билайн» и на мерче, теперь он официально зарегистрирован, сообщил изданию представитель «ВымпелКома».

Ранее стало известно, что российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу владеющего брендом «Билайн» «Вымпелкома» местному менеджменту с одним условием — покупатели должны приобрести не менее 90 процентов облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.

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Марина Совина
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