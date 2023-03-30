Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 30 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Согласно отчету официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки российские военнослужащие уничтожили более 550 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые большие потери ВСУ понесли на донецком направлении — там Украина потеряла более 340 военных.

Кроме живой силы, ВСУ потеряли десятки единиц военной техники — установки реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», два танка, не менее пяти гаубиц Д-30 и Д-20, а также самоходную гаубицу «Акация».

Отдельно спикер оборонного ведомства сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Ранее о перехвате этих ракет на брифингах не сообщалось.

По обновленным данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и 9199 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.