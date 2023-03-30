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15:30, 30 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 марта

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 30 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Согласно отчету официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки российские военнослужащие уничтожили более 550 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые большие потери ВСУ понесли на донецком направлении — там Украина потеряла более 340 военных.

Кроме живой силы, ВСУ потеряли десятки единиц военной техники — установки реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», два танка, не менее пяти гаубиц Д-30 и Д-20, а также самоходную гаубицу «Акация».

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Отдельно спикер оборонного ведомства сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Ранее о перехвате этих ракет на брифингах не сообщалось.

По обновленным данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и 9199 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Марк Леонов
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