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11:21, 30 марта 2023Мир

В Вене прошел протест против выступления Зеленского

В Вене прошел протест против выступления Зеленского перед парламентом Австрии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Вене прошел протест против выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Австрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие, пришедшие ранним утром к зданию парламента, потребовали сохранения нейтралитета страны. Часть из них принесла с собой плакаты, на которых призвала достичь мира на Украине без оружия.

Ранее глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль анонсировал протест против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту страны. «Видеовыступление президента Украины Зеленского, запланированное на четверг, является очевидным нарушением нейтралитета [Австрии], которое мы резко критикуем. Эта постановка явно нарушает наш нейтралитет. Недопустимо превращать парламент в площадку для пропаганды воюющего государства», — заявил Кикль.

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Виктория Кондратьева
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