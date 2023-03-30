В Вене прошел протест против выступления Зеленского перед парламентом Австрии

В Вене прошел протест против выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Австрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие, пришедшие ранним утром к зданию парламента, потребовали сохранения нейтралитета страны. Часть из них принесла с собой плакаты, на которых призвала достичь мира на Украине без оружия.

Ранее глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль анонсировал протест против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту страны. «Видеовыступление президента Украины Зеленского, запланированное на четверг, является очевидным нарушением нейтралитета [Австрии], которое мы резко критикуем. Эта постановка явно нарушает наш нейтралитет. Недопустимо превращать парламент в площадку для пропаганды воюющего государства», — заявил Кикль.