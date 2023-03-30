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15:02, 30 марта 2023Мир

В Финляндии заявили об ослаблении разведывательных операций России

В Финляндии заявили, что отказ в выдаче виз ослабил разведывательные операции России

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Отказ в выдаче виз и высылка сотрудников российской разведки ослабили разведывательные операции Москвы. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Службу безопасности и разведки Финляндии.

«Хотя Россия все еще пытается разместить офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать нехватку разведывательных данных, например, все чаще прибегая к другим формам тайных операций за границей», — заявил директор службы Антти Пелттари.

Ранее в Польше задержали девять иностранцев по подозрению в сотрудничестве с разведкой России. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. По словам министра, задержанные якобы проводили разведывательную деятельность против Польши и вели подготовку к диверсиям по заказу разведки РФ.

«Задержанные — это иностранцы из-за восточной границы», — заявил он, добавив, что в отношении шести человек судья постановил применить временный арест, были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе. Каминьский отметил, что в отношении трех проводятся мероприятия в прокуратуре.

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Виктория Кондратьева
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