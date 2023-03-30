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13:15, 30 марта 2023Бывший СССР

СБУ заявила о внедрении натовских стандартов

Глава СБУ Малюк заявил о создании рабочей группы по внедрению стандартов НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что ведомство создало рабочую группу по вопросам внедрения стандартов НАТО. Об этом служба сообщила в Telegram.

«На сегодня главными приоритетами СБУ являются контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач», — подчеркнул Малюк.

Он также сообщил, что Верховная Рада Украины недавно поддержала законопроект по противодействию терроризму, который поможет СБУ бороться с «российской агрессией» и приближает украинское законодательство к стандартам НАТО.

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон стоит «плечом к плечу» в защите суверенитета республики и готов дать все необходимое для улучшения способностей украинских служб, говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил с командующим НАТО и поблагодарил его за подготовку украинских военных и другую важную помощь.

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Алевтина Запольская
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