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02:38, 30 марта 2023Мир

Белый дом не увидел нарушений освоения Украиной американской военной помощи

Белый дом: США не видят вопиющих нарушений при освоении Киевом поставляемой военной помощи

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Соединенные Штаты не видят пока каких-либо вопиющих нарушений в использовании американской военной помощи, направляемой Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон и Киев добиваются того, чтобы эта военная помощь использовалась по назначению. «И в ходе боевых действий невозможно предсказать каждое перемещение каждого изделия, применяемого каждым солдатом», — отметил представитель Белого дома.

Он также напомнил, что направляемая на Украину техника приобретена на средства американских налогоплательщиков. Кирби добавил, что украинские должностные лица разделяют обеспокоенность Соединенных Штатов относительно ведения надлежащей отчетности и транспарентности, применяемой к отправке и транспортировке американского оружия и военной техники.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют Украине вооружение, следить, чтобы оно не попадало третьим сторонам

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Марина Совина
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