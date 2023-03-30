Военкоры рассказали об изменении тактики российских войск в Артемовске
Российские войска, в частности, ЧВК «Вагнер», изменили тактику ведения боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут), концентрируя силы не на всех направлениях и точечно штурмуя перспективные участки, рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
По данным военкоров, российские военные атакуют фланги обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригородах — в районе Ивановского и Хромового, а также в самом Артемовске. Сообщается об атаках сил ЧВК вдоль нескольких улиц и «частичном успехе», а также наступлении на Миньковку и Богдановку.
«Вероятно, ЧВК все же решила основное внимание сосредоточить на вытеснении подразделений ВСУ в прямых городских боях. Общая ситуация: сложная, городские бои очень интенсивные», — указывается в материале.
Также говорится о «непрерывном» пополнении сил частной военной компании.
Ранее 30 марта Генеральный штаб ВСУ признал усиление позиций российской армии в Артемовске.