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17:03, 30 марта 2023Бывший СССР

Военкоры рассказали об изменении тактики российских войск в Артемовске

«Русская весна»: ЧВК «Вагнер» меняет тактику в Артемовске, штурмуя перспективные участки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска, в частности, ЧВК «Вагнер», изменили тактику ведения боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут), концентрируя силы не на всех направлениях и точечно штурмуя перспективные участки, рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

По данным военкоров, российские военные атакуют фланги обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригородах — в районе Ивановского и Хромового, а также в самом Артемовске. Сообщается об атаках сил ЧВК вдоль нескольких улиц и «частичном успехе», а также наступлении на Миньковку и Богдановку.

«Вероятно, ЧВК все же решила основное внимание сосредоточить на вытеснении подразделений ВСУ в прямых городских боях. Общая ситуация: сложная, городские бои очень интенсивные», — указывается в материале.

Также говорится о «непрерывном» пополнении сил частной военной компании.

Ранее 30 марта Генеральный штаб ВСУ признал усиление позиций российской армии в Артемовске.

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Антон Похиляк
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