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12:51, 30 марта 2023Мир

В Евросоюзе обвинили Китай в построении нового мирового порядка

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обвинила КНР в продвижении нового мирового порядка

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Власти КНР намерены продвигать новый мировой порядок. Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Четкая цель Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре», — написала еврочиновник, добавив, что Пекин должен уделить большее внимание безопасности и контролю.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что США и страны НАТО хотят рассорить Европу и Китай. По его словам, Вашингтон убеждает страны Евросоюза в том, что Китай представляет угрозу безопасности. Уоллес подчеркнул, что Пекин за 40 лет ни на кого не сбросил бомбу.

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Глеб Бажуткин
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