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23:39, 30 марта 2023Бывший СССР

В Киеве на плохом английском пообещали «оккупировать украинские земли»

Минобороны Украины в видео на плохом английском пообещало «оккупировать украинские земли»
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Минобороны Украины опубликовало в Twitter и впоследствии удалило рекламный видеоролик, в котором на плохом английском языке пообещало, что западная техника поможет Вооруженным силам страны (ВСУ) «оккупировать украинские земли». На это обратило внимание RT и сообщило в Telegram-канале.

На кадрах глава министерства Алексей Резников катается на иностранных бронемашинах. «Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории», — гласит текст в ролике (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).

Также автор видео попытался поблагодарить США за поддержку Киева, использовав для описания помощи несуществующее слово unswalking, сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях. «Благодарить Америке за поддержку Украины», — говорится в видео (англ. Thank to America for unswalking support of Ukraine).

Позже ролик заменили новым с более связным текстом о том, что западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал Евросоюз (ЕС) увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления ВСУ. При этом он подчеркнул, что больше всего украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах.

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Марина Совина
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