Пенсионера отправили в колонию на семь лет за фейки про Российскую армию

В Москве пенсионер получил семь лет колонии за публикацию фейков про Российскую армию

Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о Российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах (ВС) России по мотивам политической ненависти»).

Из материалов дела следует, что Симонов опубликовал в соцсети «ВКонтакте» два комментария к чужим постам, содержавшие фейки про Российскую армию, агрессивное отношение к российской власти и неприязнь к проведению специальной военной операции на Украине.

На суде пенсионер заявил, что не хотел оскорбить Российскую армию и не знал, что его аккаунт является открытым.

Симонов жил в Белоруссии, работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к родственникам и был задержан правоохранителями.