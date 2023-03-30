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19:35, 30 марта 2023Россия

Медведев оценил идею о ядерном статусе Украины словами о превентивном ударе

Медведев пригрозил Украине ответной петицией в случае передачи ей ядерного оружия США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Если США решат передать ядерное оружие Украине, Россия может ответить на это петицией о превентивном ударе. Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram.

Так политик оценил петицию, появившуюся на сайте президента Украины Владимира Зеленского. В ней предлагается возобновить ядерный статус Украины в связи с размещением ядерного оружия России в Белоруссии.

Медведев отметил, что в документе упоминается возможность размещения ядерного оружия НАТО на Украине, а также использования этого вооружения республикой. Политик допустил, что президент США Джо Байден может пойти на такой шаг после ранее поставленной стране техники.

Политик задался вопросом, как Москва может отреагировать на подобные действия. «Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия, если дед с деменцией все-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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