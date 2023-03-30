На Украине предложили возобновить статус ядерного государства

Жители Украины предложили Зеленскому возобновить статус ядерного государства

Жители Украины предложили президенту Владимиру Зеленскому выйти из Будапештского меморандума и возобновить статус ядерного государства. Петиция опубликована на сайте главы государства.

Автор петиции заявил, что Киев имеет на это право в связи с «московской агрессией» и размещением российского ядерного оружия в Белоруссии. При этом в тексте говорится, что Украине не обязательно иметь ядерное оружие, «но она имеет право им пользоваться».

На момент написания новости обращение собрало 146 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.

Ранее заместитель главы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Британское издание Declassified UK, ссылаясь на видеозапись министерства обороны, написало, что в Великобритании инструкторы обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины обращаться с такими снарядами.