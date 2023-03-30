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15:37, 30 марта 2023Бывший СССР

На Украине предложили возобновить статус ядерного государства

Жители Украины предложили Зеленскому возобновить статус ядерного государства

Фото: Bordovski Yauheni / Shutterstock / Fotodom

Жители Украины предложили президенту Владимиру Зеленскому выйти из Будапештского меморандума и возобновить статус ядерного государства. Петиция опубликована на сайте главы государства.

Автор петиции заявил, что Киев имеет на это право в связи с «московской агрессией» и размещением российского ядерного оружия в Белоруссии. При этом в тексте говорится, что Украине не обязательно иметь ядерное оружие, «но она имеет право им пользоваться».

На момент написания новости обращение собрало 146 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.

Ранее заместитель главы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Британское издание Declassified UK, ссылаясь на видеозапись министерства обороны, написало, что в Великобритании инструкторы обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины обращаться с такими снарядами.

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Ткачев Егор
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