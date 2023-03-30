Спасение сотни россиян из снежного плена в Заполярье показали на видео

МЧС показало на видео спасение сотни россиян из снежного плена в Мурманской области

Спасатели МЧС России на снегоходах и микроавтобусах эвакуировали более 100 человек, оказавшихся в снежном плену в Мурманской области. Спасение россиян показали на видео, кадры пресс-служба ведомства опубликовала в своем Telegram-канале в четверг, 30 марта.

О ЧП в Заполярье стало известно ранее 30 марта. Из-за непогоды десятки автомобилей застряли на дороге из села Териберка в Мурманск. Очевидцы публиковали видео с места.

Автовладельцы выехали на участок дороги, который еще 29 марта был перекрыт в связи с погодными условиями. Также скопилось около 30 автомобилей в районе подъезда к самому населенному пункту.

На месте был развернут пункт обогрева, людей обеспечили питьем, едой и топливом. Всего на месте задействовано 35 человек и 30 единиц техники, работают спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательного отряда Мурманской области и оперативная группа Главного управления.