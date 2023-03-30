69-я параллель
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12:51, 30 марта 202369-я параллель

Опубликовано видео из салона застрявшей в тундре машины

В сеть выложили видео из Мурманской области, где десятки машин застряли в тундре

Заблокированные из-за непогоды в тундре россияне выложили в сеть видео, снятое на дороге из села Териберка в Мурманск. Ролик обнародовали «Известия».

На кадрах видно десятки автомобилей, покрытых сосульками и частично занесенных снегом. Автор ролика сообщает, что люди ждут приезда спасателей и просит помощи.

Следующий фрагмент демонстрирует вид через лобовое стекло одного из автомобилей. На нем можно увидеть человека в синей куртке, который пытается сохранить равновесие под действием сильных порывов ветра. Из-за метели нельзя различить ни дороги, не каких-либо других объектов, кроме находящихся в непосредственной близости.

30 марта ГУ МЧС по Мурманской области сообщило о десятках машин, застрявших между Мурманском и селом Териберка в 130 километрах от областного центра. Продолжить движение невозможно из-за метели и нулевой видимости. К заблокированным в арктической тундре людям направляются спасатели, местные власти организовали подвоз топлива.

Алан Босиков
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