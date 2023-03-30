Десятки машин с россиянами застряли посреди арктической тундры

20 машин с россиянами застряли по дороге из популярного среди туристов села Териберка

Около 20 автомобилей с россиянами застряли на дороге из села Териберка в Мурманск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 30 марта.

Отмечается, что десятки машин не могут проехать по дороге в арктической тундре из-за метели и нулевой видимости. «К ним направляются спасатели, местные власти организовали подвоз горючего, работают специалисты Автодора», — уведомил собеседник агентства.

В пресс-службе также напомнили, что дорогу к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий еще днем в среду, 29 марта.

Ранее в марте стало известно, что другая группа российских туристов оказалась заперта в селе Териберка в Мурманской области. Дорогу к нему занесло снегом — работы по расчистке велись два дня.