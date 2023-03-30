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10:39, 30 марта 2023Путешествия

Десятки машин с россиянами застряли посреди арктической тундры

20 машин с россиянами застряли по дороге из популярного среди туристов села Териберка

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Около 20 автомобилей с россиянами застряли на дороге из села Териберка в Мурманск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 30 марта.

Отмечается, что десятки машин не могут проехать по дороге в арктической тундре из-за метели и нулевой видимости. «К ним направляются спасатели, местные власти организовали подвоз горючего, работают специалисты Автодора», — уведомил собеседник агентства.

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В пресс-службе также напомнили, что дорогу к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий еще днем в среду, 29 марта.

Ранее в марте стало известно, что другая группа российских туристов оказалась заперта в селе Териберка в Мурманской области. Дорогу к нему занесло снегом — работы по расчистке велись два дня.

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Фариза Бацазова
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