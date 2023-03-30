Полная блогерша объяснила любовь к откровенной одежде

Блогерша Сара Остигей заявила, что откровенная одежда помогает ей полюбить себя

Ставшая моделью плюс-сайз-блогерша Сара Остигей из Монреаля, Канада, объяснила свою любовь к откровенной одежде. Интервью с ней приводит Daily Star.

По словам 28-летней инфлюэнсерши, она пыталась получить работу манекенщицы во времена учебы в колледже, однако сталкивалась с отказами агентств. Впоследствии полная девушка решила выкладывать свои снимки в нарядах в соцсетях, благодаря чему начала сотрудничать с брендами одежды. Юзерша пояснила, что придерживается идеи о том, что фэшн-индустрия должна быть открыта для людей с различными параметрами фигуры. «Я напоминаю себе, что наше тело и его размеры — наименее интересное, что есть в нас. Мы можем так много предложить миру того, что не связано с внешностью. (...) Наша ценность должна заключаться в нашей душе, нашей личности, наших мыслях, а не во внешнем виде», — заявила она.

Кроме того, Остигей отметила, что откровенные предметы гардероба помогли ей принять свое тело и научиться выражать себя. «Ты носишь эту одежду, живешь в ней, тебе становится комфортно, ты привыкаешь, и это оказывается нормой. В ней ты начинаешь лучше относиться к себе и понимаешь, что мир не рушится просто потому, что ты надела то, что, по мнению окружающих, тебе не следовало носить», — подчеркнула модель.

Ранее блогерша Софи Лэйт снялась в откровенном наряде без бюстгальтера в поддержку бодипозитива. Инфлюэнсерша отметила, что почувствовала себя более уверенной во время фотосессии и приняла «свою обвисшую грудь, живот и целлюлит». Также она обратилась к читательницам, призвав их не стесняться собственных тел.