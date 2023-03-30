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13:45, 30 марта 2023Россия

Лишенная прав россиянка прокатила инспектора ГИБДД на капоте и попала на видео

В Пермском крае нетрезвый водитель прокатила инспектора ГИБДД на капоте и попала на видео

В Пермском крае водитель проигнорировала требование инспектора ГИБДД остановиться, спровоцировала погоню и прокатила сотрудника Госавтоинспекции на капоте своего автомобиля. Женщина была пьяна и лишена прав, сообщает региональный главк МВД России во «ВКонтакте».

На кадрах с камеры патрульного автомобиля видно, что сотрудник полиции пытается преградить россиянке путь. Несмотря на это водитель продолжает движение, вынудив инспектора зацепиться за капот машины.

Полицейский проехал на капоте около 50 метров, после чего смог спрыгнуть, получив при этом телесные повреждения, отметили в МВД. После задержания в отношении управлявшей автомобилем женщины составили семь административных протоколов. Помимо этого, в отношении нее открыли два уголовных дело, в том числе по факту применения насилия к представителю власти.

30 марта лишенный прав житель Петербурга устроил заезд в стиле GTA с полицейскими и попал на видео. Все началось с того, что водитель проигнорировал требование сотрудника Госавтоинспекции. Остановить управляемый мужчиной автомобиль удалось лишь после того, как сотрудники произвели два предупредительных выстрела.

Алан Босиков
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