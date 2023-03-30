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20:16, 30 марта 2023Силовые структуры

Аферист спародировал голоса российских чиновников и похитил 165 тысяч рублей

Аферист похитил деньги у чиновников из Москвы и Петербурга, изобразив голоса их начальства

Фото: René Ranisch / Unsplash

Полицейские из Петербурга задержали жителя Новороссийска, подозреваемого в хищении денег у чиновников и руководителей организаций благодаря имитации голоса их начальства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина звонил госслужащим, пародировал голоса представителей вышестоящих ведомств и просил отправить денег в долг на его счет. Одной из пострадавших стала замдиректора госучреждения дополнительного профессионального образования из Москвы, другим — руководитель регионального управления Россельхознадзора. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей.

«Готовясь к таким звонкам, аферист изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы и копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести», — отметила Ирина Волк.

Во время обыска у россиянина изъяли сим-карты, телефоны и банковские карты. Сейчас он находится в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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