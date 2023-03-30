Посол объяснил включение Венгрии в список недружественных стран

Посол России Станиславов: Венгрия включена в список недружественных стран из-за санкций

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов объяснил включение Венгрии в список недружественных стран. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Станиславов, несмотря на прагматичную позицию, Венгрия подписалась под всеми санкционными пакетами Брюсселя против России и вынуждена их исполнять. «Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры», — пояснил он.

Посол отметил, что ограничения негативно влияют на сферы сотрудничества России и Венгрии. «Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», — заключил Станиславов.

В этой же беседе дипломат отметил, что Россия готова сотрудничать с Венгрией по вопросу защиты прав нацменьшинств на Украине. Однако, по его словам, в настоящее время страны не могут объединить усилия по этому вопросу на международных площадках.