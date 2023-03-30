Новое требование Киева назвали фактором раздражения Запада

Замглавы ФНЭБ Гривач: новое требование Киева вызовет раздражение Запада

Адресованное мировым энергетическим компаниям требование Киева поделиться частью своей прибыли вызовет раздражение у Запада, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что Запад проигнорирует данный запрос украинской стороны.

«Это еще один штришок к портрету киевского режима на Западе. Там, конечно, никто особо иллюзий не питает, но раздражение будет нарастать. Публично они, естественно, "отморозятся": либо уйдут от комментариев, либо очень обтекаемо заявят, что они "за все хорошее и против всего плохого"», — сказал Гривач,

Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт подчеркнул, что у Киева «и так хватает доноров».

«У конфликта всегда две стороны, с таким же успехом и Россия может претендовать на эти деньги. Нет, конечно, Запад не выделит Украине эти деньги. Это даже нельзя назвать компенсацией, скорее, шантаж, Киев пытается получить деньги ни за что», — отметил он.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев требует от мировых энергетических компаний поделиться прибылью для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем в 200 миллиардов долларов (...) Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — заявил украинский чиновник.

Отмечается, что названная Галущенко сумма является прибылью за 2022 год пяти ведущих компаний: BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Министр также призвал Европейский союз закрыть санкционные лазейки для продажи российских энергоносителей. Он обратил внимание, что Киев может закрыть потребности Европы поставками альтернативного ядерного топлива.