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13:56, 30 марта 2023Бывший СССР

Новое требование Киева назвали фактором раздражения Запада

Замглавы ФНЭБ Гривач: новое требование Киева вызовет раздражение Запада

Фото: Johanna Geron / Reuters

Адресованное мировым энергетическим компаниям требование Киева поделиться частью своей прибыли вызовет раздражение у Запада, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что Запад проигнорирует данный запрос украинской стороны.

«Это еще один штришок к портрету киевского режима на Западе. Там, конечно, никто особо иллюзий не питает, но раздражение будет нарастать. Публично они, естественно, "отморозятся": либо уйдут от комментариев, либо очень обтекаемо заявят, что они "за все хорошее и против всего плохого"», — сказал Гривач,

Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт подчеркнул, что у Киева «и так хватает доноров».

«У конфликта всегда две стороны, с таким же успехом и Россия может претендовать на эти деньги. Нет, конечно, Запад не выделит Украине эти деньги. Это даже нельзя назвать компенсацией, скорее, шантаж, Киев пытается получить деньги ни за что», — отметил он.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев требует от мировых энергетических компаний поделиться прибылью для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

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«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем в 200 миллиардов долларов (...) Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — заявил украинский чиновник.

Отмечается, что названная Галущенко сумма является прибылью за 2022 год пяти ведущих компаний: BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Министр также призвал Европейский союз закрыть санкционные лазейки для продажи российских энергоносителей. Он обратил внимание, что Киев может закрыть потребности Европы поставками альтернативного ядерного топлива.

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Кирилл Садовский
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