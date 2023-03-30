Названы города России с подешевевшей арендой жилья

«Авито Недвижимость»: сильнее всего аренда жилья подешевела в Сочи

К концу зимы 2023 года среди городов России арендные ставки на жилье сильнее всего снизились в Сочи — относительно ноября 2022 года показатель упал на 14,3 процента. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости», исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Городом с подешевевшей арендой жилья также назвали Екатеринбург, где за квартал стоимость аренды снизилась на 12 процентов. Аналогичную динамику зафиксировали в Казани, Ростове-на-Дону и Севастополе. В Калининграде и Санкт-Петербурге цены упали на 10 процентов. В Москве отрицательная динамика достигла 8,5 процента.

Что касается годовой динамики, то в сравнении с зимой 2021-2022 годов арендные ставки в стране в среднем выросли на 25 процентов. Среди городов сильнее всего аренда подорожала в Воронеже — на 21,4 процента. В Кирове и Омске показатели увеличились на 20 процентов.

Ранее эксперты сервиса «Суточно.ру» выяснили, что среди городов России аренда жилья на майские праздники больше всего подорожала в Калининграде. За год ставки в Калининграде выросли на 17 процентов до 3,3 тысячи рублей за сутки.