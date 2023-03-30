Вышедший из спецприемника Ройзман порассуждал о своей судьбе в России

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман после выхода из спецприемника решил не уезжать из России

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после выхода из спецприемника на Елизаветинском шоссе порассуждал о своей судьбе в России. Его комментарий приводит агентство Ura.ru.

Политик, отбывший 14 суток ареста за административное правонарушение, подчеркнул, что никуда из России уезжать не будет. «Есть поговорка: "От тюрьмы да от сумы не зарекаются". Но есть другая поговорка, утешительная: "И в Сибири люди живут"», — отметил Ройзман.

Бывший мэр Екатеринбурга подчеркнул, что обстановка в спецприемники была гуманной. Он много читал во время ареста. Уехал Ройзман от здания спецприемника на своем автомобиле.

16 марта экс-мэра Екатеринбурга отправили под арест на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсетях. Сотрудники полиции составили на него протокол из-за поста в группе «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте». На его материал пожаловались пользователи в декабре 2022 года.

Адвокат Владислав Идамжапов подчеркивал, что Ройзман никогда не был зарегистрирован во «ВКонтакте» и, соответственно, не имеет к публикации в одной из групп отношения.