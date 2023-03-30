В России оценили перспективы сотрудничества с Ираном

Сенатор Карасин: сотрудничество России и Ирана носит позитивных характер

Сотрудничество России и Ирана носит очень позитивный характер, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил перспективу взаимодействия двух стран.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду на скорый визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров во время визита в Москву.

По словам главы иранского МИД, в Тегеране запланировано подписание документа о сотрудничестве России и Ирана.

Фактор стабильности

Это развитие очевидно носит для нас очень позитивный характер Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

«Иран — это крупная страна, с которой у нас есть свои традиции взаимодействия. Причем они касаются не только торгово-экономических связей, хотя и их в немалой степени, но и связей в самых различных областях. И то, что визит министра иностранных дел Ирана сейчас подтвердил все эти тенденции, — это очень важно», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что мировая ситуация на сегодняшний день остается напряженной и касается как России, так и Ирана.

«Поэтому то, что две крупные страны в этой ситуации находят общий язык и становятся партнерами, — это важный фактор стабильности не только в нашем общем регионе, но и во всем мире. Это фактически один из факторов возвращения стабильности в мировых делах и поиск новых векторов многополярности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Поворот на Восток

Также перспективу сотрудничества двух стран в беседе с «Лентой.ру» оценил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Он отметил, что подобное партнерство подтверждает поворот России на Восток.

В первую очередь это может дать ощутимый признак поворота на Восток, о котором в России говорили уже многие годы Александр Коньков политолог

Коньков напомнил, что недавно в Кремле прошел государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина. «С Китаем отношения у России развиваются поступательно. Договорно-правовая база за последнее десятилетие была сформирована масштабная», — добавил он.

С Ираном же отношения всегда складывались позитивно, но таких стратегических документов, как правило, не подписывалось, отметил политолог.

«Поэтому то, что сегодня такого рода отношения формализуются, — лишь подтверждение поворота России на Восток в политической сфере, экономической сфере и других. На самом деле есть широкий набор направлений, по которым может развиваться реальное взаимодействие двух стран. Такого рода документ открывает для этого все необходимые возможности», — объяснил он.

Я думаю, что сотрудничество в пространстве ШОС и в пространстве других международных форматов тоже получит дополнительный импульс за счет такого рода двустороннего документа Александр Коньков политолог

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия помогает Ирану получить передовые технологии цифрового наблюдения, тем самым страны усиливают военное сотрудничество в киберсфере.

Такая возможность появилась после того, как Тегеран продал Москве беспилотники, передает издание. Утверждается, что Россия, вероятно, уже поделилась с Ираном более продвинутым программным обеспечением, которое «позволяет взламывать телефоны и данные диссидентов».