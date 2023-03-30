Сальдо рассказал о планах полного освобождения Херсонской области

Сальдо рассказал о создании предпосылок для полного освобождения Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о планах по освобождению правобережной части региона. Заявление политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от вооруженных формирований киевского режима, творящего беззаконие на занятых территориях», — заявил Сальдо.

По его словам, Россия начинает выходить на новый уровень военно-промышленного производства и увеличивает превосходство в технике и вооружениях. «Правобережная Херсонщина будет освобождена», — добавил он.

Ранее Сальдо рассказал об усилении обороны Херсонской области и создании трех линий укреплений. Он пообещал украинской армии самый жесткий отпор, если она «только попробует сунуться».