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11:34, 30 марта 2023Бывший СССР

Сальдо рассказал о планах полного освобождения Херсонской области

Сальдо рассказал о создании предпосылок для полного освобождения Херсонской области

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о планах по освобождению правобережной части региона. Заявление политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от вооруженных формирований киевского режима, творящего беззаконие на занятых территориях», — заявил Сальдо.

По его словам, Россия начинает выходить на новый уровень военно-промышленного производства и увеличивает превосходство в технике и вооружениях. «Правобережная Херсонщина будет освобождена», — добавил он.

Ранее Сальдо рассказал об усилении обороны Херсонской области и создании трех линий укреплений. Он пообещал украинской армии самый жесткий отпор, если она «только попробует сунуться».

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Ткачев Егор
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