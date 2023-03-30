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10:04, 30 марта 2023Силовые структуры

Ссора добытчиков шишек из-за майонеза закончилась приговором в суде

В Кузбассе россиянин обвинил товарища в краже майонеза, ранил его ножом и получил срок

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кузбассе суд приговорил 27-летнего россиянина, ранившего ножом товарища, к трем годам условного срока. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает ngs.ru

По данным издания, 14 сентября 2022 года бригада из восьми человек занималась добычей шишек. В конце рабочего дня осужденный обнаружил пропажу майонеза и обвинил в этом своего товарища. Вскоре женщина из бригады нашла пропавшую пачку и тогда несправедливо обвиненный в краже мужчина потребовал извинений. Подсудимый извиняться отказался и началась драка.

В ходе схватки потерпевший свалил обидчика в костер, а тот нанес несколько ножевых ранений в шею и грудь своей жертвы. После драки, осознав содеянное, зачинщик конфликта посадил раненного в машину и отвез в больницу. Мужчина выжил и в суде заявил, что претензий не имеет. Товарищ помог лекарствами, дал денег и наконец принес ему извинения.

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Владимир Седов
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