В Госдуме ответили на слова главы Минобороны Украины о контрнаступлении Киева

Депутат Госдумы Ивлев назвал словоблудием слова Резникова о контрнаступлении Киева

Слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о планах Киева организвать контрнаступление являются словоблудием. Об этом, отвечая на слова министра, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Резников ранее заявлял, что контрнаступление Киева будет вестись по разным направлениям, подчеркнув, что полученные Украиной танки Leopard звдействуют в этом. Министр обороны Украины указал на важность определения наиболее подходящего момента для контрнаступления.

«Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова – это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска», — сказал парламентарий.

Он также увидел в словах Резникова попытку прощупать слабые места в российской обороны и взять Россию «на слабо». Во время военного конфликта важны не только боевые действия, но и «кто кого передумает», сказал Ивлев, подчеркнув, что под этим он подразумевает подготовку направления главного удара, формирование боевых порядков, и подтягивание техники, боеприпасов и резервов.

Ранее помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) последним для Киева, так как больше у противника нет живой силы.