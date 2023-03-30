69-я параллель
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12:44, 30 марта 202369-я параллель

Десятки застрявших в Заполярье в обледенелых автомобилях россиян спасли

В МЧС сообщили, что 20 застрявших из-за непогоды в Заполярье человек вывезены в Мурманск

Кадр: «Известия»

20 человек из автомобилей, застрявших из-за непогоды в Заполярье, спасены и вывезены в Мурманск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

О десятках застрявших по дороге из Териберки в Мурманск из-за метели и нулевой видимости обледеневших автомобилей с людьми сообщалось ранее 30 марта.

Администрация Кольского района предоставила оказавшимся в ловушке стихии путешественникам пункт обогрева, обеспечили их водой, едой и топливом, на место прислали микроавтобус для транспортировки. На место также отправили восемь единиц спецтехники для расчистки и расширения дорожного полотна, добавили в МЧС.

В начале марта российские туристы оказались заперты в селе Териберка в Мурманской области из-за сильной снежной метели, которая заблокировала единственную ведущую из населенного пункта дорогу.

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Евгения Куликова
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