Ставшего отцом 500 детей «сперминатора» заставят остановиться

«Сперминатор» из Нидерландов стал отцом полутысячи детей и попал под суд

Банк спермы подал иск против голландского «сперминатора». Как сообщает Dutch News, мужчина из Нидерландов, ставший отцом около 500 детей и одержимый передачей своего биологического материала, предстанет перед судом и ему придется прекратить карьеру донора.

Благотворительная донорская организация и банк спермы Donorkind Foundation обвиняет 41-летнего музыканта Джонатана Джейкоба Мейера в том, что он вводит женщин, желающих родить детей от донора, в заблуждение, и хотят заставить его остановиться и больше не сдавать сперму. По их оценкам, Мейер уже стал отцом более полутысячи детей.

В 2017 Мейера включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии: на тот момент житель Гааги стал отцом 102 детей, сотрудничая с десятком разных клиник. Однако это не остановило активного донора, он начал отправлять сперму за границу, рекламируя свой биоматериал через соцсети и тематические сайты. Известно, что какое-то количество образцов попали в Данию и на Украину.

Нынешняя тяжба с Мейером была инициирована женщиной по имени Ева. Она воспользовалась услугами Мейера в 2018 году, но, впоследствии узнав о его неизбирательности, испытала приступ отвращения.

Если бы я знала, что он уже стал отцом более сотни детей, я бы никогда его не выбрала. Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня начинает тошнить. Многие матери говорили ему, что он должен остановиться, но ничего не помогает. Суд — единственная возможность защитить моего ребенка

Ева мать одного из детей Мейера

Больше всего Еву и Donorkind Foundation беспокоит количество детей Мейера. Одно из их основных требований — уничтожить весь оставшийся материал Мейера в клиниках, с которыми он сотрудничал.

Мы выступаем против этого мужчины, потому что правительство бездействует. Через интернет он может наладить контакты с любыми организациями и работает с крупными международными банками спермы Тис ван дер Мир сотрудник Donorkind Foundation

Адвокат истцов заявил, что поведение Мейера потенциально опасно для физического и психического здоровья детей донора. По его словам, поддаваясь компульсивному желанию размножаться, мужчина действует вне закона. Своими действиями Мейер нарушил соглашения с родителями и клиниками, потому что официально он мог стать отцом лишь 25 детей. Истцов также беспокоит вопрос случайного инцеста и возможных генетических заболеваний, связанных с ним.

Первое заседание по делу должно состояться в апреле 2023 года в Нидерландах. Мейер в настоящий момент находится в Кении и отказался от комментариев, когда с ним связались журналисты.

Обеспокоенные голландские медики в настоящий момент обновляют базу доноров. Было также изменено число максимальных кейсов для одного донора: теперь желающие сдать сперму смогут отдать ее лишь 12 женщинам, а не 25, как раньше.

Ранее сообщалось о враче-репродуктологе из Нидерландов, который оплодотворил собственной спермой как минимум 17 пациенток без их ведома. Женщины думали, что врач использует сперму анонимных доноров.