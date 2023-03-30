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12:33, 30 марта 2023Россия

Застрявший в Заполярье турист рассказал о спасении на заваленной снегом дороге

Экскурсовод Пашин рассказал о спасении из снежного плена в Териберке

Фото: Sergey Tzarev / Globallookpress.com

Гид, экскурсовод Александр Пашин выехал из Териберки в сторону Мурманска 29 марта в 14:00, но уже час спустя поступило сообщение от МЧС об ухудшении погодных условий. Мужчину спасли спустя сутки нахождения в снежном плену, об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Три минуты назад дорожная техника прочистила дорогу. Сейчас организовано одностороннее движение, сформирована автоколонна из полноприводных автомобилей, которая едет в сторону Мурманска. На развилке Териберка-Серебрянка проехала дорожная техника вызволять другие машины. В общем мы провели в снежном плену 21 час», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что около 20 автомобилей с россиянами застряли на дороге из села Териберка в Мурманск. Отмечалось, что дорогу к популярному среди туристов селу в Мурманской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий днем в среду, 29 марта.

Позже местные власти сообщили о начале операции по спасению застрявших путешественников. В частности, в МЧС рассказали о помощи едой, водой и горючим, расчистке дорожных путей.

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Наталия Белова
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