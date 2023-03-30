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09:17, 30 марта 2023Россия

Россиянка выкрала продукты из школьной столовой и попала на видео

Работающая поваром в школе жительница Приморского края выкрала продукты из столовой

Жительница села Анучино Приморского края, работающая поваром в школе, выкрала продукты из столовой. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На появившемся видеоролике видно, как женщина вместе с дочерью складывает в рюкзак крупы, яйца, пакеты с мясным фаршем, бутылки с подсолнечным маслом, предназначавшиеся детям. Коллега россиянки спрашивает: «Идет хищение продуктов?» Та в ответ произносит: «Ну взяла яйца, а че, вам ниче не дают что ли?»

Сотрудник школы, ставший очевидцем кражи, передал ролик в полицию. Позже россиянка возместила стоимость продукции, однако из школы ее уволили.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Красноярском крае 15 школьников поели в столовой лицея и заразились сальмонеллезом. Тогда следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Анна Щербакова
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