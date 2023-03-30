Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 30 марта 2023Россия

Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа

В Свердловской области студент первого курса покончил с собой в общежитии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Свердловской области в общежитии Политеха Алабуга первокурсник покончил с собой. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Iptash.

Тело студента нашли в ванной общежития. По словам студентов колледжа, 16-летнего студента оскорбляли сверстники. Погибший россиянин приехал учиться из другого города российского региона — Кушвы. Он увлекался коллекционированием автографов.

Известно, что российский колледж пытался скрыть суицид студента — учащимся запретили общаться с журналистами и выдвигать свои версии случившегося.

Ранее в Краснодаре 20-летний студент и его 15-летняя девушка попытались покончить с собой. Молодой человек скончался на месте. Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Лондон утратил статус главного финансового центра мира
На Украине распилили на куски популярный советский истребитель
Автор книги о мигрантах признал наличие у приезжих вторых семей в Москве
Россиянам назвали способы избежать электризации волос
МИД России призвал мир оценить действия Украины в отношении церкви
Бах заявил о поддержке рекомендаций МОК со стороны 206 Национальных комитетов
ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами
Медведев обвинил Запад в замалчивании фактов причастности к геноциду
Берлускони выписали из больницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.