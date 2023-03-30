Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа

В Свердловской области студент первого курса покончил с собой в общежитии

В Свердловской области в общежитии Политеха Алабуга первокурсник покончил с собой. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Iptash.

Тело студента нашли в ванной общежития. По словам студентов колледжа, 16-летнего студента оскорбляли сверстники. Погибший россиянин приехал учиться из другого города российского региона — Кушвы. Он увлекался коллекционированием автографов.

Известно, что российский колледж пытался скрыть суицид студента — учащимся запретили общаться с журналистами и выдвигать свои версии случившегося.

Ранее в Краснодаре 20-летний студент и его 15-летняя девушка попытались покончить с собой. Молодой человек скончался на месте. Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.