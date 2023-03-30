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12:38, 30 марта 2023Экономика

Toyota продала рекордное количество автомобилей

Мировые продажи Toyota в феврале выросли на 10,3% и достигли рекорда

Фото: Xavier Rabasa / Unsplash

Крупнейший автопроизводитель Японии Toyota в феврале продал рекордное количество машин, сообщает Reuters. Нарастить продажи компании удалось благодаря успешной борьбе с нехваткой компонентов, вызванной пандемией.

Всего в феврале в мире было куплено 773,3 тысячи автомобилей Toyota — на 10,3 процента больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост показателя сделали продажи на внутреннем рынке Японии, которые увеличились сразу в полтора раза (на 53,2 процента). 

Автоконцерн также отчитался о росте мирового производства на два процента, до 755,8 тысячи машин. Компании удалось перевыполнить план, согласно которому она должна была выпустить 750 тысяч единиц, однако рост несколько замедлился после скачка на 8,8 процента в январе. Внутреннее производство в феврале восстанавливалось быстрее, чем в мире в целом, — оно увеличилось на 11,2 процента в феврале после роста на 30,1 процента в январе.

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Тем не менее Toyota заявляет, что дефицит деталей сохраняется. Во время пандемии компания справлялась с управлением цепочками поставок лучше, чем большинство ее конкурентов, но ей все равно пришлось неоднократно сокращать ежемесячные производственные планы.

В 2022 году Toyota третий раз подряд стала мировым лидером по продажам автомобилей — было куплено 10,5 миллиона машин принадлежащих ей брендов, включая грузовые автомобили Hino Motors и малолитражные автомобили Daihatsu. Компания заявила, что, несмотря на ограничения в поставках чипов, за год ей удалось нарастить производство на пять процентов. 

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Софья Ермакова
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