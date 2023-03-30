Поддержка Трампа выросла

Fox News: Трампа поддержали более 50 процентов республиканцев в преддверии праймериз

Бывшего президента США Дональда Трампа поддержали более 50 процентов республиканцев в преддверии праймериз. Об этом свидетельствует национальный опрос, проведенный Fox News.

Согласно данным, бывший американский лидер удвоил свое преимущество с февраля и опережает своего главного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса на 30 пунктов (54 процента против 24 процентов). В феврале его преимущество составляло 15 пунктов (43 процента против 28 процентов).

Трамп добился успехов почти во всех ключевых демографических группах, за исключением белых мужчин с высшим образованием, где Десантис поднялся на 12 пунктов.

По словам республиканского социолога Дарона Шоу, слух о том, что экс-президенту будет предъявлено обвинение окружным прокурором Манхэттена, немало помог ему среди республиканских избирателей. «Они рассматривают дело как политически мотивированное, и это возрождает ощущение, что Трамп все еще борется с силами, которые они считают коррумпированными и неконтролируемыми», — отметил эксперт.

Отмечается, что среди демократов 52 процента избирателей хотели бы видеть кандидатом в президенты от своей партии кого-то другого, кроме нынешнего президента США Джо Байдена, примерно столько же, сколько и в прошлом месяце (53 процента).

Ранее экс-президент США Дональд Трамп рассказал, кого считает основным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Трамп назвал однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса главным конкурентом на предстоящих выборах. При этом экс-президент добавил, что, возможно, сожалеет о поддержке Десантиса во время его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.