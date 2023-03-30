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15:41, 30 марта 2023Россия

Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой

В Уфе труп женщины накрыли брезентом и несколько часов не убирали от детской площадки

Кадр: телеграм-канал «Короче, Уфа»

В Зеленой Роще в Уфе труп женщины накрыли брезентом и несколько часов не убирали от детской площадки, расположенной рядом. Об этом сообщает Ufa.ru.

Одна из очевидиц поделилась, что мертвую женщину заметили под окнами многоэтажного дома. По словам россиянки, тело пролежало несколько часов, кроме того, никто из представителей полиции к месту не прибывал. «Было очень много детей, их разогнали, но люди все равно есть», — заявила жительница Уфы.

Позже в управлении Следственного комитета России по Башкирии подтвердили факт происшествия. В ведомстве подчеркнули, что сейчас устанавливаются обстоятельства смерти женщины.

10 марта сообщалось, что в Абакане нашли мертвой под окнами дома 17-летнюю жительницу Красноярского края. До этого девушка пропала в населенном пункте Покровка — родители сообщили об исчезновении дочери в полицию и волонтерам.

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Анна Щербакова
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