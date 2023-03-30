Пятеро криптовалютчиков похитили российского студента

В Ульяновске бойцы СОБРа освободили студента, похищенного криптовалютчками на внедорожнике

В Ульяновске пятеро криптовалютчиков похитили 23-летнего студента из-за того, что он якобы украл у них биткоины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодой человек, который учился на юриста, подрабатывал починкой оргтехники и часто выезжал по заявкам. В один из дней после того, как он помог клиенту с починкой компьютера, к нему на улице подъехали пятеро неизвестных, затолкали во внедорожник и увезли в офис, где продержали двое суток. Вымогатели требовали у россиянина 740 тысяч рублей якобы за то, что во время ремонта техники он похитил у них криптовалюту.

Пленник сопротивлялся и вырывался. Услышавший его крики прохожий вызвал полицию. В результате студента освободили бойцы СОБР, а сообщников задержали. Сейчас с ними работают следователи.

Ранее сообщалось, что суд в Омске вынес приговор банде лжеполицейских за похищение криптовалюты на 84 миллиона рублей.