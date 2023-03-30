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18:51, 30 марта 2023Мир

В Великобритании предрекли отказ США от поддержки Зеленского

Экс-офицер разведки Британии: США могут отказаться от Зеленского после выборов 2024 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти США могут перестать оказывать поддержку Украине после выборов, которые пройдут в стране в 2024 году. Такое мнение в колонке для Daily Mail высказал бывший высокопоставленный офицер военной разведки Великобритании и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

По его словам, помощь Вашингтона Киеву может «в значительной степени прекратиться», если победу на выборах одержат республиканцы. Аналогичная ситуация, считает он, произойдет в Великобритании при победе лейбористов. «Они окажут давление на своего лидера Кейра Стармера, чтобы тот отказался от [президента Украины Владимира] Зеленского», — полагает экс-офицер.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек поражение украинской армии в конфликте. По его словам, войска республики «буквально ничего не смогут сделать».

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Варвара Кошечкина
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