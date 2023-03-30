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13:37, 30 марта 2023Силовые структуры

Задержание устроившего стрельбу российского пенсионера попало на видео

В сети появилось видео задержания пенсионера, устроившего стрельбу в доме под Тулой

Задержание пенсионера, устроившего стрельбу и взявшего заложника под Тулой, попало на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На появившихся в сети кадрах видно, как силовики сначала выводят жильцов дома на улицу. Мужчину задерживают. Затем правоохранители выносят к скорой помощи неизвестного.

ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. Фигурантом оказался 62-летний Сергей Б., уточняет Telegram-канал SHOT. Ранее он проходил обвиняемым по делу о дискредитации российской армии. Пожилой человек забаррикадировался в квартире и грозился устроить пожар. Пенсионер облил силовиков горючей жидкостью и открыл газ, однако его удалось обезвредить. Отмечается, что из дома вынесли неизвестного на носилках. Двое полицейских получили ожоги.

Екатерина Власова
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