Власти Белгорода прокомментировали информацию о взрывах над городом

Власти Белгорода заявили о связи громких звуков над городом с работой Вооруженных сил РФ

Власти Белгородской области прокомментировали информацию о взрывах в небе над Белгородом и районом, объяснив ее работой Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ», — заявили журналистам в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Белгорода произошли девять взрывов, они продолжались с интервалами в течение 20 минут. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у автомобилей.

29 марта беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Предварительно, дрон залетел на территорию России со стороны Волчанска, тип беспилотника пока не установлен.