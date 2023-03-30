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00:00, 31 марта 2023Россия

Власти Белгорода прокомментировали информацию о взрывах над городом

Власти Белгорода заявили о связи громких звуков над городом с работой Вооруженных сил РФ
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Власти Белгородской области прокомментировали информацию о взрывах в небе над Белгородом и районом, объяснив ее работой Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ», — заявили журналистам в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Белгорода произошли девять взрывов, они продолжались с интервалами в течение 20 минут. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у автомобилей.

29 марта беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Предварительно, дрон залетел на территорию России со стороны Волчанска, тип беспилотника пока не установлен.

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Марина Совина
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