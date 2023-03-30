Британский разведчик предрек ВСУ проблемы при попытке вернуть Крым

Экс-офицер разведки Британии: в случае атаки на Крым ВСУ придется бороться за каждую милю

Попытка вернуть Крым в состав страны может обернуться для Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезными проблемами. Такое мнение в колонке для Daily Mail высказал экс-офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

По его словам, в случае атаки украинской армии придется бороться в Крыму за каждую милю. При этом Ингрэм напомнил, что многие жители полуострова лояльно относятся к России.

Бывший разведчик добавил, что для достижения цели Киеву необходимо будет провести массированную десантную операцию. «Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится», — предрек он.

Ранее Ингрэм заявил, что в 2024 году США и Великобритания могут отказаться от поддержки украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, политический курс этих стран может смениться после выборов.