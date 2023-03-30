Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 30 марта 2023Мир

Британский разведчик предрек ВСУ проблемы при попытке вернуть Крым

Экс-офицер разведки Британии: в случае атаки на Крым ВСУ придется бороться за каждую милю

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попытка вернуть Крым в состав страны может обернуться для Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезными проблемами. Такое мнение в колонке для Daily Mail высказал экс-офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

По его словам, в случае атаки украинской армии придется бороться в Крыму за каждую милю. При этом Ингрэм напомнил, что многие жители полуострова лояльно относятся к России.

Бывший разведчик добавил, что для достижения цели Киеву необходимо будет провести массированную десантную операцию. «Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится», — предрек он.

Ранее Ингрэм заявил, что в 2024 году США и Великобритания могут отказаться от поддержки украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, политический курс этих стран может смениться после выборов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Британский разведчик предрек ВСУ проблемы при попытке вернуть Крым
Женатый на шести женщинах мужчина захотел завести ребенка от каждой из них
Американские банки начали избегать работы с криптовалютными компаниями
В Ленобласти прошел первый телемост между участниками СВО и их близкими
Украинский суд отклонил иск монахов Киево-Печерской лавры
SpaceX отменила запуск Falcon 9
Женщина выбрала откровенный наряд для похода в школу за детьми и разозлила мужа
Инфляция в крупнейшей экономике Европы замедлилась
Москвич сделал ремонт в квартире и попал под суд
Почти 35 тысяч жителей региона России остались без электричества из-за непогоды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.