Сообщение о ядах и токсинах в продуктах из супермаркетов оказалось недостоверным

Сообщение о ядах и медикаментах в продуктах из супермаркетов оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в продуктах из супермаркетов содержатся смертельно вредные для человека вещества, оказалось недостоверным.

Блогерша из Казахстана Асель Зои в своем Telegram-канале 5 марта заявила, что товары в современных продуктовых магазинах состоят из ядов и медикаментов. Известно, что женщина позиционирует себя как источник честной информации, о которой «умалчивают традиционные СМИ», и выступает за «свободу выбора».

Зои утверждает, что этап добавления в еду всевозможных токсинов якобы внедрен в процесс заводского производства и его цель в конечном итоге — навсегда «подсадить» человека на лечение и медикаменты, «пока они его не убьют». «Еда и медицина взаимосвязаны — это огромный бизнес по уничтожению населения людей и созданию у них болячек», — заключает она. При этом в тексте не указано ни одного источника изложенных сведений.

В качестве подтверждения своих слов женщина приводит видеоролик, на котором якобы запечатлена реклама шоколадного батончика и лекарства от геморроя. На кадрах девушка демонстрирует продукт и описывает его богатый химикатами состав, после чего мужчина в костюме анальной свечи признается, что медикамент сделан из тех же ингредиентов, что и батончик. Ролик сопровожден следующим текстом: «Вся суть рекламы в одном ролике. О том как дебилизируют через экран — втюхивая яды и отходы — вместо еды еще и “медикаменты” из этого делают» (орфография и пунктуация автора сохранены). В действительности видео под названием «Честная реклама», эпизод которого привела Зои, было снято в 2021 году проектом USB в рамках юмористического шоу Comedy Club — и, соответственно, не имеет никакого отношения к реальной видеорекламе.

В декабре 2021 года Зои также была уличена в распространении ложных сведений. Тогда блогерша сообщила, что в США якобы перестали признавать ПЦР-тест действительным методом диагностики COVID-19, однако, как писал портал FaktCheck.kz, данное утверждение было искажено и вырвано из контекста.

Информация о том, что продукты в супермаркетах состоят из ядов и медикаментов, не получила распространения в СМИ. При этом некоторые издания упоминали посвященный рекламе ролик Comedy Club в своих публикациях, в их числе оказался портал TopNews.