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19:57, 30 марта 2023Россия

Жителей российского региона начали вакцинировать от сибирской язвы

В Чувашии начали вакцинировать население от сибирской язвы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителей расположенной в Чувашии деревни Старое Акташево начали вакцинировать от сибирской язвы. В марте заболевание было обнаружено в этом населенном пункте, говорится в сообщении Цивильской центральной районной больницы.

Медперсонал приехавшего в деревню передвижной фельдшерско-акушерского пункта вакцинировал, в частности, работников местного животноводческого комплекса. Взаимодействующий с животными персонал входит в группу риска, пояснили в больнице.

По словам медсестры Татьяны Левицкой, для иммунопрофилактики сибирской язвы применяют вакцину накожного и подкожного применения. Препарат вводят в организм в два приема с интервалом в 20-30 суток. Ревакцинация проводится один раз в год.

15 марта в Чувашии были выявлены два случая заражения сибирской язвой. Заболевшими оказалась семейная пара, в которой муж инфицировался при разделке бычьей туши. При этом мужчина успел продать около полутонны зараженного мяса.

Неделю спустя, 22 марта, появилась информация о еще одном заболевшем. По словам главы Чувашии Олега Николаева, инфицированный находился за пределами республики. Позже стало известно о госпитализации пациента с подозрением на сибирскую язву в одну из больниц в Подмосковье.

23 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о локализации выявленных в России очагов сибирской язвы.

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Алан Босиков
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