Зеленский встретился с делегацией немецкого оружейного концерна

Президент Украины Зеленский встретился с делегацией оружейного концерна Rheinmetall AG

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG.

Делегацию на встрече возглавлял гендиректор компании Армин Паппергер. Стороны обсудили текущее сотрудничество, а также перспективы его развития.

«Необходимо дальнейшее углубление партнерства, чтобы удовлетворить как насущные потребности сил обороны Украины, так и значительно усилить обороноспособность страны в будущем», — заявил глава государства, поблагодарив немецкое предприятие и Германию в целом за поддержку Киева.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Политик отметил, что хочет провести переговоры со своим коллегой на территории Украины.