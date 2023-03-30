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18:24, 30 марта 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с делегацией немецкого оружейного концерна

Президент Украины Зеленский встретился с делегацией оружейного концерна Rheinmetall AG
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG.

Делегацию на встрече возглавлял гендиректор компании Армин Паппергер. Стороны обсудили текущее сотрудничество, а также перспективы его развития.

«Необходимо дальнейшее углубление партнерства, чтобы удовлетворить как насущные потребности сил обороны Украины, так и значительно усилить обороноспособность страны в будущем», — заявил глава государства, поблагодарив немецкое предприятие и Германию в целом за поддержку Киева.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Политик отметил, что хочет провести переговоры со своим коллегой на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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