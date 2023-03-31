Рок-группа AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва

Австралийская рок-группа AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва. Об этом представители музыкального коллектива сообщили на сайте группы.

Участники коллектива выйдут на сцену в октябре этого года в рамках фестиваля Power Trip, который состоится в Калифорнии (США). В концерте примут участие гитарист Ангус Янг, ритм-гитарист Стив Янг, басист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд, а также певец Брайан Джонсон.

На фестивале, помимо AC/DC, также выступят Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.

В 2016 году австралийская рок-группа отменила запланированный тур из-за угрозы полной потери слуха у вокалиста Брайана Джонсона, а через год скончался один из основателей коллектива Малкольм Янг. В 2020-м коллектив выпустил последний альбом Power Up, посвященный памяти Янга. AC/DC была основана в 1973 году.

Ранее стало известно, что один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс подаст в суд из-за отмены его концерта в Германии.